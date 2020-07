Coby (74) zorgt dat het netjes blijft bij de afvalcontainers in Bergen

BERGEN - De 74-jarige Coby van Duin is inmiddels een bekende verschijning bij de papiercontainers naast de Harmonie op het Plein in Bergen. Zonder haar bemoeienis wordt het volgens haar heel snel een zootje bij de plek waar mensen hun afval brengen.

Zelf zegt Coby verslaafd te zijn aan het werk om lege dozen plat te maken en te recyclen en op te ruimen wat er niet in hoort. Ze geniet ervan om de zooi eruit te halen en hiermee andere mensen blij te maken.

De opbrengst van de papiercontainers op het Plein gaat naar muziekvereniging 'Bergens Harmonie'. Papieren tassen gaan naar de kringloopwinkel. Eierdozen naar de kippenboer op de Dorpsstraat. Plastic dopjes van melk- en drankpakken gaan naar blindengeleidehonden.

Als het nog opnieuw te gebruiken is, zorgt Coby dat het nog een tweede leven krijgt, vaak via de Leefwinkel op het Ecodorp op het oude vliegveld. Coby heeft normaal gesproken hulp van de 90-jarige meneer Oppeneer, maar die kan nu door corona even niet assisteren.

Ze kwam tot voor kort twee keer per dag bij de papiercontainers. Na wat vervelende ervaringen bij de papiercontainers was ze toe aan vakantie. Na een weekje rust heeft ze inmiddels de draad weer opgepakt, maar nog maar eens per dag haar dienst te draaien.

Mediapartner Duinstreek Centraal zocht Coby op: