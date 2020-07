Langedijk heeft NVWA op dak door weggeefactie: "Kinderen moeten rivierkreeften zelf opeten"

LANGEDIJK - De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft stichting Veldzorg uit Langedijk op de vingers getikt, voor het in gevaar brengen van de voedselveiligheid. De stichting moet per direct stoppen met het gratis weggeven van kreeften en de dieren voortaan zelf vernietigen. Voor de nog 1400 wachtenden op de lijst is dat een grote teleurstelling. "Een of andere idioot is gaan klagen. Doodzonde dit."

Peter Wouda van Stichting Veldzorg baalt als een stekker. "De kinderen hadden er zoveel plezier aan. Er zijn al meer dan 2600 kreeften uit het water gevist. Ook de weggeefactie liep als een trein; de helft van de totale vangst was al gereserveerd." De stichting kreeg van de NVWA instructies om per direct geen kreeften meer weg te geven. "Ik moet een heleboel mensen gaan teleurstellen. Dit is toch grote onzin? Nu moeten die kinderen hun vangst bij ons inleveren, zodat wij kunnen tellen hoe veel het er zijn en dan moeten wij ze vervolgens vernietigen. De kinderen mogen ze wel zelf mee naar huis nemen, omdat het dan hun eigen verantwoordelijkheid is. Ze moeten die beesten nu maar zelf gaan opeten dan."

'De Slag om Langedijk' In de de ongelijke strijd tegen de exoot riep de gemeente Langedijk enkele weken geleden de hulp in van kinderen. Er werd een jeugd-viswedstrijd georganiseerd om tijdens de zomervakantie zoveel mogelijk rivierkreeften uit het water te hengelen. De beesten zijn een ware plaag omdat ze gangen graven in de oevers; een ramp voor de akkers en eilanden. Niets doen is geen optie. De dieren kunnen in één nest 800 tot wel 1000 eitjes leggen. Inmiddels zwemt er een miljoenenleger rivierkreeften rond in de wateren van 'Langedoik'.