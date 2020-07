Explosies in Haarlem: Drie jonge verdachten voorlopig nog niet de straat op

HAARLEM - Drie minderjarige Haarlemmers die worden gelinkt aan explosies aan de Vrijheidsweg in Haarlem, komen voorlopig nog niet vrij. De rechtbank in Haarlem heeft besloten dat een 16-jarige en een 17-jarige Haarlemmer beiden 90 dagen langer vast blijven zitten in voorarrest. Een andere 17-jarige verdachte blijft nog 30 dagen in voorlopige hechtenis.

Rivaliserende jongeren maken elkaar het leven zuur in de wijk Zuiderpolder. Climax was het gooien van een vuurwerkbom eind mei door een brievenbus in de straat. De bewoonster raakte zwaargewond. Volgens de burgemeester een regelrechte aanslag en volgens de buurt de zoveelste explosie in een conflict tussen jeugdbendes. Voor deze explosie zitten de twee 17-jarigen vast.

Brandbare vloeistof

Op 6 juli volgde nóg een explosie. Dit keer ontplofte een fles met brandbare vloeistof achter hetzelfde huis. Op 16 juli is daarvoor de 16-jarige verdachte opgepakt. Hij blijft nu dus nog 90 maanden langer in voorarrest.

De rechtbank geeft geen uitleg over de lengte van de verlenging van de voorlopige hechtenis. Deze verlenging betekent in ieder geval dat de rechtbank het met het openbaar ministerie eens is dat het beter is dat de jongens voorlopig niet vrijkomen in afwachting van hun rechtszaak.