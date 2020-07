Zwemmer uit mui gered in Bergen aan Zee

BERGEN AAN ZEE - Vanmorgen rond 11.00 is er een vrouw in de problemen geraakt in een mui in Bergen aan Zee. De reddingsbrigade heeft de vrouw uit het water gehaald. Het was niet nodig om een ambulance te bellen, omdat ze geen water binnengekregen had.

Volgens postcommandant Marco van Kralingen waren de omstandigheden juist gunstig: "Er waren veel zwemmers in zee, de wind waaide uit zee en de stroming ook. We hadden niet verwacht dat er iemand in de problemen zou raken."

Gelijktijdig kwam er een jongetje aanrennen, belde er een paviljoenhouder en zag de reddingsbrigade zelf dat er een vrouw in de problemen raakte in de mui. "De mui ligt schuin voor de post en we hebben er normaal geen problemen mee. Het is niet heel diep en trekt niet heel hard."

Vrouw erg angstig

De vrouw had een soort band om waardoor ze bleef drijven en niet met haar hoofd onder water is geweest. Ze lag ongeveer 75 tot 100 meter in de zee. "Ze was erg angstig en we hebben haar zwemmend naar de kant gebracht. We hebben haar nagekeken waarna ze is opgevangen door familie."

Hoe de vrouw in problemen kon raken is niet bekend. "Ze was ongeveer 35 jaar oud en kon wel zwemmen. Ze was wel heel erg angstig."

Met deze mui zijn niet eerder problemen geweest, vertelt Marco. "Op dit moment is het mui niet afgezet, maar mocht het een structureel gevaar worden dan zetten we palen neer. We zien ook wat er bij andere reddingsbrigades gebeurt. We zitten er bovenop want het mui is schuin voor onze strandpost."