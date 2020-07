AZ zonder Vlaar, Stengs en Boadu tegen FC Utrecht

WIJDEWORMER - Ron Vlaar en Myron Boadu lieten donderdag hun gezicht weer op het trainingsveld zien, maar deden hun oefeningen apart van de groep. Calvin Stengs bleef binnen, zijn kwetsuur lijkt iets ernstiger.

AZ is bezig aan de tweede week van de voorbereiding en sluit die zaterdag af met een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Tegen deze subtopper kan Arne Slot niet over Vlaar, Stengs en Boadu beschikken. Het drietal deed afgelopen weekend tegen KRC Genk ook al niet mee. "Boadu en Vlaar trainen al op het veld met onze fysiotherapeut en de verwachting is dat ze aankomende week weer met de groep trainen. De blessure van Stengs duurt nog ietsje langer."

