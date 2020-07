Zwemmer in de problemen op Texel, traumahelikopter ingezet

DE KOOG - Een zwemmer is vanmiddag in de problemen geraakt door een mui bij Paal 21 in de Koog op Texel.

Meerdere hulpdiensten kwamen op de melding af, waaronder ook een traumahelikopter.

Het slachtoffer is eerst nagekeken door het traumateam en vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer momenteel gaat.

Zwemmers opgelet

eerste keer deze week dat zwemmer in de problemen raken door sterke stromingen in het water. Dit komt volgens de reddingsbrigade door de harde wind van de afgelopen dagen. Het is niet dedeze week dat zwemmer in de problemen raken door sterke stromingen in het water. Dit komt volgens de reddingsbrigade door de harde wind van de afgelopen dagen.



Strandbezoekers worden daarom het aankomende weekend aangeraden niet dieper dan tot je navel in de zee te gaan en ook niet alleen te zwemmen.