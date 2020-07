Waan je in de Gouden Eeuw: app geeft met speciale techniek een historische tour door de regio

WEST-FRIESLAND - Voor toeristen of West-Friezen die de regio willen (her)ontdekken is er iets nieuws. Zij kunnen nu namelijk gebruikmaken van de 'Gouden Eeuw tour' app. Hiermee word je door de regio geleid door een virtuele gids, die alles vertelt over historische gebouwen uit de Gouden Eeuw.

Er staan zo'n vijftig iconen op de app, zoals de Drommedaris in Enkhuizen, kasteel Radboud in Medemblik en de Hoofdtoren in Hoorn. Door middel van augmented reality technieken kun je met de app op allerlei manieren naar deze gebouwen kijken. Zo laat de app je ook achter de gevels gluren en kun je door van alles heen kijken.

Een kijkje in het verleden

"Je kunt naar plekken kijken, helemaal los van een gids die je persoonlijk begeleidt op een tijd die jou het beste uitkomt. Waarbij je zowel kijkt naar hoe het er nu uit ziet, als naar hoe het in het verleden was", vertelde Jack van der Hoek in zijn functie als Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, toen de app enkele maanden geleden nog in ontwikkeling was.

"Je krijgt nog meer gevoel met de stad en de omgeving en zijn historie", vertelde destijds ook Arthur Helling, wethouder van de gemeente Hoorn. "We proberen de beleving zo sterk mogelijk te maken, vandaar dat wij denken dat dit een nieuwe techniek is waarvan hij ook echt gaat aanslaan."

Meer toeristen naar de regio

Met de app hopen de provincie en de West-Friese gemeenten nog meer mensen naar de regio te kunnen trekken. De app is te vinden onder de naam 'Golden Age Tour'. Bekijk hieronder een eerdere reportage die NH Nieuws maakte over deze app.