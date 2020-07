Zeer zeldzaam veenmosorchis na 30 jaar terug in het Naardermeer

NAARDEN - Het gaat om een klein plantje waar je waarschijnlijk zonder dat je het weet voorbij loopt, maar het Naardermeer is er dolblij mee: de veenmosorchis groeit weer in het natuurgebied. Dat is voor het eerst sinds 30 jaar.

De veenmosorchis is een zeer zeldzaam plantje, dat nog maar op enkele plaatsen voorkomt in Nederland. "De terugkeer van de veenmosorchis laat zien dat het goed gaat met de natuur in het gebied", zegt boswachter Anne Slump van Natuurmonumenten.

Een van de redenen dat het al een tijdje niet meer in het Naardermeer te zien is geweest, komt doordat het heel kwetsbaar is. "Deze onopvallende planten kunnen slecht tegen een bodem met veel voedingsstoffen en hebben vooral schoon water nodig", vertelt Slump.

Natuurherstelmaatregelen succesvol

Door hard werken van Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland is het Naardermeer een stuk schoner geworden en zijn er andere natuurherstelmaatregelen uitgevoerd, juist om bijzondere planten weer een kans te geven. "Dat de veenmosorchis hier twee jaar na de werkzaamheden opduikt, vertelt ons dat de herstelmaatregelen succesvol zijn geweest."

Nu de veenmosorchis na al die jaren weer terug is, wil Natuurmonumenten het plantje ook graag houden. Daarvoor is het onder meer belangrijk dat de waterkwaliteit goed blijft.