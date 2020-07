Veiligheidsregio’s spreken duidelijke taal: ‘Alsjeblieft niet verslappen nu’

NOORD-HOLLAND - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek drukken iedereen op het hart de aandacht rondom corona vast te houden en de gestelde regels na te leven. “Ondanks het feit dat we weer enigszins kunnen ontspannen, mogen we niet verslappen!”, stelt burgemeester Joan de Zwart-Bloch, vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, maakt zich zorgen over de zonnige dagen die komen en de vakantiegangers die terugkomen uit het buitenland. Voor haar is het nú het moment om vooral jonge inwoners nog eens aan te spreken om zich aan de anderhalve meter afstand te houden

Naast de jongeren waarschuwt Schuurmans ook de detailhandel in de regio. Ze ziet dat ondernemers lakser worden in het naleven van de maatregelen in hun winkels. Over het algemeen vindt ze dat de horeca het goed doet, maar cafés of restaurants die de regels blijven overtreden, zullen gesloten worden.

'Geen mondkapjesplicht in Kennemerland'

Schuurmans zat gisteren bij het overleg tussen onder meer de Veiligheigdsregio's en het RIVM. Daar werd besloten dat er voorlopig geen mondkapjesplicht wordt ingevoerd. Ze begrijpt die keuze. "Op Schiphol worden ze gebruikt, maar in de rest van de regio zie ik de meerwaarde er nog niet van in op dit moment. Ze worden vooral ingezet om gedrag te beïnvloeden en mensen er bewust van te laten maken dat er corona heerst. Ik denk dat dat bewustzijn er bij de meeste mensen in deze regio wel is."

Winkeliers kunnen er overigens wel zelf voor kiezen om klanten te vragen om mondkapjes op te doen. Zo is dat bijvoorbeeld op de Bazaar in Beverwijk het geval.

Mochten de winkeliers en de jongeren haar adviezen in de wind blijven slaan, dan kunnen de gevolgen voor de regio groot zijn, stelt Schuurmans. "Het gevolg is dat de kwetsbaren, zoals de opa's en oma's van de jongeren, ook weer ziek worden en dat heeft weer gevolgen voor onze gezondheidszorg. Ze zijn daar nog steeds aan het herstellen van de ernstige tijd die ze achter de rug hebben. We zullen dan ook weer veel strenger moeten gaan handhaven, terwijl we eigenlijk met z'n allen willen dat Kennemerland 'open' blijft."