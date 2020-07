Heiloo mag 1300 woningen bouwen door stikstofplan en snelheidsverlaging

Zandzoom moet ten zuiden van Vennewatersweg in Heiloo worden gerealiseerd. Het woningbouwproject staat al even in de ijskast, maar kan nu worden afgestoft. Met 1300 woningen is Heiloo goed voor bijna een derde van de door de stikstofregeling toegestane woningbouw in Noord-Holland. Ongeveer twintig procent van de 1300 woningen in Zandzoom zijn sociaal. In 2026 moeten al die woningen er staan.

Stikstofruimte

Het Rijk heeft verschillende maatregelen genomen om de uitstoot van stikstof af te laten nemen. Een van de maatregelen is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. De stikstofruimte die daardoor vrijkwam werd opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. De afgelopen maanden konden gemeenten in heel Nederland woningbouwprojecten aandragen voor stikstofruimte. In Noord-Holland was de ruimte beperkt, omdat de maximumsnelheid op de meeste snelwegen al 100 km per uur was.