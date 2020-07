'Shared space' Kerplein zorgt voor onveilig gevoel bij mindervaliden

HOORN - Het vernieuwde Kerkplein in Hoorn is na maanden van renovatie weer helemaal toegankelijk voor publiek. Over het eerste valt niet te twisten. Het is sfeervol en wordt omringd door historische panden uit de Gouden Eeuw. Alleen kan er één nog beter; de veiligheid.

Het plein is ingedeeld volgens het principe van een 'shared space', een plaats waar voetgangers, fietsers en automobilisten, rekening met elkaar dienen te houden, zonder al teveel verkeersregels.

Saïda Voet is slechtziend en zet zich met haar stichting Onbeperkt Hoorn in om openbare ruimtes voor iedereen toegankelijk te maken. Volgens haar is een 'shared space' in de basis een mooi principe, maar mensen met een mobiliteitsprobleem bezorgt het vooral een onveilig gevoel.

"In een shared space is het de bedoeling dat iedereen rekening houdt met elkaar. Dat is natuurlijk de ideale wereld, en echt, ik zou willen dat het zo was. Vooral auto's en brommers die te hard rijden geven een gevoel van onveiligheid want je ziet niet waar ze zijn", aldus Voet.