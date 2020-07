Online Introweek voor nieuwe studenten in Haarlem vanwege corona

De introcommissie wil studenten aan Hogeschool InHolland 'de leukste week van je studie' geven. Met pijn in het hart is dan ook al vroeg besloten de echte Introweek niet door te laten gaan. "We wilden de studenten niet teleurstellen door het op het laatste moment af te zeggen. Dus hebben we snel besloten geen Introweek te doen en een back up-plan te bedenken", zegt voorzitter Britt Jansen van de Introcommissie.

Kindjes

Normaal gesproken nemen leden van de vijf studentenverenigingen in Haarlem en 't Haerlems Studenten Gildt een paar honderd eerstejaars een kleine week mee aan de hand door de stad. "Dan waren het onze kindjes van maandag tot en met vrijdag", vertelt Britt. Bowlen, zwemmen en kroegentochten waren terugkerende activiteiten.

Begrijpen

Nu biedt de Introcommissie drie dagen online een programma aan voor de nieuwe studenten. "Daarnaast zijn de afzonderlijke studentenverenigingen nog bezig met het organiseren van activiteiten. Ik denk dat de studenten wel begrijpen dat het dit jaar anders moet gaan. Ik hoop dat ze toch enigszins kunnen kennismaken met Haarlem."

De nieuwe lichting kan een pubquiz en twee concerten online volgen. De nieuwelingen kunnen deze soms ook zien in 't Haerlems Studenten Gildt zodat ze toch fysiek kennis kunnen maken met het studentenleven.