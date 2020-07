KNVB: volgend seizoen vijf wissels per wedstrijd in betaald voetbal

ZEIST - Betaald voetbalclubs mogen komend seizoen definitief vijf keer per wedstrijd een speler wisselen. De KNVB maakt daarmee gebruik van een tijdelijke wijziging van de spelregels, ingevoerd door de internationale spelregelcommissie IFAB.

De spelregelcommissie kwam met dat besluit omdat komend seizoen, vanwege het coronavirus, veel wedstrijden in korte tijd moeten worden afgewerkt. Spelers worden dus meer belast. De IFAB liet de keuze om komend seizoen vijf wissels per team per wedstrijd toe te staan aan de nationale bonden.

De KNVB meldt dat de regel alleen geldt voor de eredivisie, de eerste divisie, de KNVB-beker en de play-offs om Europees voetbal en de play-offs om promotie/degradatie. Buiten het betaalde voetbal om geldt de regel dus niet.

Wisselmomenten

Overigens mogen er voor de vijf door te voeren wissels maar drie 'wisselmomenten' worden gebruikt. Daardoor wil de KNVB voorkomen dat de wedstrijden te vaak stil komen te liggen. Naast de drie wisselmomenten mag er ook in de rust worden gewisseld.