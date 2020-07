FC Volendam mag weer publiek ontvangen: "Wilden het al eerder"

VOLENDAM - FC Volendam is gelukkig met het feit dat zij weer publiek in het stadion mogen ontvangen. De ploeg van Wim Jonk werkte al twee wedstrijden af zonder toeschouwers op het complex van VV Woudia, maar volgende week woensdag - tijdens het jubileumduel met de amateurs van RKAV Volendam - zijn er weer fans welkom.

Komende woensdag 5 augustus is het dan zover. Tijdens het oefenduel met RKAV Volendam, die in het teken staat van honderd jaar voetbal in het vissersdorp, zijn er wel fans welkom. "Zij het dat we daar rekening moeten houden met de protocollen vanuit de RIVM als ook het KNVB-protocol dat is gemaakt omtrent corona", vertelt De Weijze. "De organisatie is in samenwerking met gemeente Edam-Volendam, waarmee we heel goed samenwerken en een mooi plan van aanpak hebben neergelegd richting deze wedstrijd."

Richard de Weijze, zakelijk directeur van de Volendammers, licht toe dat Volendam liever ook bij de oefenwedstrijden tegen Woudia All Stars (0-6 winst, red) en Vitesse (0-5 nederlaag), publiek had gehad. "Maar de KNVB lichtte expliciet toe om vóór 1 augustus nog even zonder publiek te oefenen om vervolgens ná 1 augustus met publiek te oefenen", zegt hij. "We wilden het al eerder, maar het kon niet."

"Uiteraard hadden we het liefst met een vol stadion gespeeld, maar dat gaat gewoon nu even niet"

Op hoeveel supporters Volendam kan rekenen, dat weet De Weijze nog niet precies. Wanneer er veel losse kaarten worden verkocht, moeten er telkens drie stoelen tussen worden gelaten. Als mensen uit eenzelfde huishouden een kaart kopen kunnen er meer mensen in. "En bij dit soort wedstrijden - begin van het seizoen, vriendschappelijke wedstrijden - zie je dat er vaak gezinnen op af komen. Die kunnen met zijn allen bij elkaar zitten, dat is geen enkel probleem."

Het vieren van het honderdjarig jubileum gaat er desondanks anders aan toe dan van tevoren gehoopt. "We hadden iets heel moois gepland voor 1 juni, het moment dat het zover was. Dat liet de coronasituatie van dat moment gewoon echt niet toe. We zijn blij dat we wel een oefenwedstrijd kunnen organiseren tussen beide clubs. Uiteraard hadden we het liefst met een vol stadion gespeeld, maar dat gaat gewoon nu even niet. Dus we gaan het doen zo goed als het kan. Mensen uit dezelfde huishoudens mogen bij elkaar zitten. Geen huishoudens? Dan wordt er anderhalve meter in acht genomen."

Of de club niet het niet gevaarlijk vind dat er veel mensen uit dezelfde streek bij elkaar komen? "Zolang mensen uit hetzelfde huishouden elkaar aanraken is dat prima", weet De Weijze. "Maar de afspraken daarbuiten om zijn natuurlijk simpel; geen handen schudden en dat soort zaken. Emotie kan je niet afkaderen en dat willen we ook helemaal niet. Maar we gaan ervan uit dat onze supporters, die aanwezig willen zijn bij de wedstrijd, rekening houden met de richtlijnen die nu eenmaal gelden. Dat het anders is dan een normaal wedstrijdbezoek is logisch."

"Wij spelen één wedstrijd in eigen stadion in onze voorbereiding en het is voor ons dus ook een test. Het KNVB-protocol schrijft voor dat er weer publiek bij mag zijn. Wat mag dat doen we en wat niet mag dat doen we niet", sluit de zakelijk directeur af.