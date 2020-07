Naarder moslims voor een keer naar sporthal voor gebed

NAARDEN - Naarder moslims vieren het offerfeest morgen niet in hun vertrouwde moskee, maar in een sporthal. De reden: vanwege het coronavirus kunnen er anders maar weinig mensen naar binnen om te bidden. De sporthal aan de andere kant van de wijk heeft veel meer ruimte.

Naarder heeft al geen al te grote moskee en kan op feestdagen als het offerfeest hoe dan ook niet veel mensen kwijt. De coronamaatregelen maken dat nog een stuk lastiger. "Dan is er te weinig ruimte", schrijft de moskee in een brief naar haar bezoekers.

Omdat buiten bidden ook geen optie is, heeft de moskee een alternatieve locatie gevonden in sporthal De Sprong aan de andere kant van de wijk. Daar kunnen veel meer mensen naar binnen en kan ook beter afstand worden gehouden van elkaar.

Het moskeebestuur heeft meer maatregelen genomen vanwege het coronavirus. Zo mogen alleen mannen vanaf 15 jaar naar binnen en is het verplicht om je vooraf aan te melden. Bezoekers moeten ook hun eigen gebedskleed meenemen en binnen is het dragen van een mondkapje en sokken verplicht. Ook krijgen bezoekers een vaste plek aangewezen om te bidden.