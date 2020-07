Brand bij café Ridderikhoff Hoorn: "300 euro gestolen"

HOORN - In café Ridderikhoff in de binnenstad van Hoorn is vanmorgen een brand uitgebroken. De brandweer van Hoorn en Berkhout was om 8:15 uur ter plaatse. De brand is mogelijk ontstaan doordat inbrekers een gordijn in brand hebben gestoken.

De brand werd gedetecteerd door een rookmelder, waarna de brandweer snel in actie kon komen. "Gelukkig hebben we veel geïnvesteerd in goede brandbeveiliging", vertelt eigenaar Niels Abels. "Ook hebben we de gordijnen geïmpregneerd, wat brandvertragend heeft gewerkt. Daardoor is uiteindelijk alleen ons gordijn en een stukje van het kozijn beschadigd."

De brandweer bevestigt dit. "Toen we aankwamen was de brand al uit. Vervolgens hebben we in het pand geventileerd."

Inbraak

De brand werd mogelijk veroorzaakt door inbrekers die een gordijn in brand hebben gestoken. Daarnaast namen zij volgens de eigenaar ongeveer 300 euro aan contant geld mee. De politie bevestigt dat er sporen zijn aangetroffen van inbraak en geeft aan verder onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheid van brandstichting.

Medewerkers geschrokken

Op het moment van de brand was niemand in het pand aanwezig. "We hebben onze medewerkers, waarvan een heel aantal met een afstand tot de arbeidsmarkt, op de hoogte gebracht en ze zijn erg geschrokken. Ze worden momenteel opgevangen door de thuisbegeleiding", vertelt de eigenaar.

Het restaurant blijft voor vandaag gesloten. "We wachten nog even tot een expert iets over de rookschade heeft kunnen zeggen en laten het glaswerk reinigen. Morgen gaan we naar verwachting weer open."