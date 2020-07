Glory plant kickboksgala met Hari, Verhoeven en Ben Saddik

AMSTERDAM - Vechtbond Glory plant een groots spektakel in december met onder meer de Amsterdammer Badr Hari in de ring. Ook zijn grote concurrent Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik komen die avond in actie. De exacte datum en plaats van handeling zijn nog niet bekend, maar het is wel de bedoeling dat een groot aantal toeschouwers aanwezig zal zijn bij het gala.

Glory meldt ook dat de drie beste zwaargewichten ter wereld op dezelfde avond in actie komen. Naast een titelgevecht in het zwaargewicht staan er nog vier wereldtitels in andere gewichtsklassen tijdens het vechtgala op het spel.

De kickboksorganisatie houdt op 2 en 3 oktober de eerste gevechten na de coronapauze. Voor Glory 76 en Glory 77 is de theaterhangaar in Katwijk gekozen als locatie. Vanwege de coronamaatregelen zijn 200 toeschouwers per avond toegestaan. De gevechten worden wel in meer dan honderd landen uitgezonden op televisie.

Ben Saddik

Glory meldt niet specifiek een nieuw duel tussen Hari en Verhoeven in december. Dat komt omdat ook Ben Saddik in het programma is opgenomen en de Belgische Marokkaan al lange tijd wacht op zijn beloofde titelgevecht tegen Verhoeven.