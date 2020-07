Felle, uitslaande brand bij agrarisch bedrijf in 't Veld

'T VELD - Aan de Moerbeek in 't Veld is vanmorgen rond 06.15 uur een grote brand uitgebroken in een loods bij een agrarisch bedrijf.

Volgens een woordvoerder van de brandweer woedt de brand in de schuur van een agrarisch bedrijf. De melding van de brand is gedaan bij Wit Flowerbulbs BV. Veebedrijven in de omgeving worden geadviseerd hun vee binnen te houden omdat roetdeeltjes mogelijk neer kunnen slaan in de omliggende weilanden.

Bij de brand komt veel rook vrij. Er staat op dit moment niet veel wind dus die rook gaat vooral omhoog, maar omdat het niet zeker is hoe de brand zich gaat ontwikkelen is er opgeschaald binnen het regionale coördinatieplan. De brandweer roept mensen die last hebben van de rook op om hun ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Het is nog niet duidelijk wat er staat opgeslagen in de schuren. Volgens getuigen is het mogelijk dat de brand overslaat naar andere gebouwen.

