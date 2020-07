Ras-Ajacied Veltman verruilt Ajax na negentien jaar voor avontuur in Engeland

AMSTERDAM - Joël Veltman (28) stapt over van Ajax naar Brighton & Hove Albion. De verdediger heeft een contract voor drie jaar getekend. Bij Brighton, dat in de Engelse Premier League op de 15e plaats eindigde, speelt ook de Nederlander Davy Pröpper. Het contract van Veltman bij Ajax liep nog tot en met 30 juni 2021.

"Het was tijd om te gaan", zo lichtte Veltman zijn beslissing om uit Amsterdam te vertrekken toe. "Ik was toe aan een nieuwe ervaring, aan voetballen in een ander land. Wat is er dan mooier dan Engeland. Nergens wordt zo gespeeld als in de Premier League, met zo veel bezieling en zo veel tempo. Ik ben dat gewend in de Champions League. Nu ga ik dat elke week meemaken."

Veltman doorliep vanaf 2001 de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 19 augustus 2012 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd bij NEC (1-6). Veltman speelde bij Ajax 246 officiële wedstrijden en maakte daarin tien doelpunten. Hij werd met de club vier keer landskampioen (2012, 2013, 2014 en 2019). In 2019 won hij tevens de KNVB beker.