Uitgeest durft het toch niet aan: geen kermis dit jaar

UITGEEST - Zoals ook voor veel andere dorpen geldt, is ook de jaarlijkse kermis in Uitgeest dit jaar geschrapt. Dat heeft de burgemeester gisteren bij OSU Radio bekendgemaakt.

Hoewel er na de versoepeling van de corona-maatregelen op 1 juni volop gesprekken zijn gevoerd en initiatieven zijn besproken om de kermis door te laten gaat, heeft de gemeente besloten dat dat onverantwoord zou zijn.

De gemeente is tot dat besluit gekomen op basis van een combinatie van factoren, zo laat het in een persbericht weten. Onder meer de recente stijging van het aantal coronabesmettingen is meegenomen, net als zorgen die bewoners bij de gemeente hebben geuit en ervaringen met kermissen elders in de provincie. Ook is advies gevraagd aan politie, veiligheidsregio en GGD.

'Mogelijkheden verkend'

Burgemeester Goedhart laat in het bericht weten 'met de kermisorganisatoren en horecaondernemers alle mogelijkheden onder de loep te hebben genomen om te kijken of een aangepaste kermis mogelijk zou zijn'. "Horecaondernemers hebben besloten niet met de natte kermis mee te doen omdat het heel moeilijk zou zijn om te garanderen dat het regels in acht genomen zouden kunnen worden."

De burgemeester vindt het jammer, maar "We vinden het erg jammer dat dat niet kan onder deze omstandigheden, maar gezondheid en veiligheid zijn leidend."

In de Facebook-groep Je bent Uitgeester als... klinkt vooral begrip voor het besluit. "Beter voorkomen dan genezen", schrijft een van de leden. Een ander vindt het 'super balen', "maar goed, gezondheid gaat boven alles."