Weer 69 windmolens op Noordzee ingetekend: groene stroom voor miljoen huishoudens

Windenergie booming

Volgens het ministerie komt het aandeel windenergie binnen het energiegebruik in Nederland met de komst van het windmolenpark, op 16 procent. Omdat het niet het enige windpark is dat de komende jaren zal gaan draaien, zal dat aandeel naar verwachting sterk groeien. Waar we nu ongeveer per 1 GW aan windenergie winnen, zou dit in 2023 al 4,7 GW per jaar moeten zijn. Dat is zo’n 40 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag.