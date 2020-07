Gratis aapjes kijken in Tuitjenhorn om verveling in corona-zomer te verdrijven

TUITJENHORN - Omdat vanwege corona ook veel activiteiten voor de jeugd deze zomer zijn geschrapt, organiseert MFC 't Dorpshuis in Julianadorp deze zomer voor hen enkele gratis uitjes. Vandaag was het de beurt aan de kinderen tussen de 5 en 10 jaar, van wie er zo'n 75 op de bus stapten naar Tuitjenhorn.

Bij het flamingo-verblijf legt MFC-voorzitter Willem Schaapkens voor de camera van Regio Noordkop uit dat de uitjes bedoeld zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ook de kinderen hebben de flamingo's gezien, al lijken ze meer onder de indruk van de grotere dieren. De kinderen doen in het park mee aan een speurtocht. "We moesten vragen beantwoorden over apen", vertelt een jongen.

Volgende week is de iets oudere jeugd aan de beurt, vertelt Schaapkens. "Daarmee gaan we naar het Zuiderzeemuseum." De driedaagse activiteit over twee weken is bijna hetzelfde als een 'bouwdorp', vult hij aan. "Alleen bouwen we niet. Dan gaan we gewoon spelletjes doen, springkussens en dat soort dingetjes. We hebben speurtochten en de brandweer komt."