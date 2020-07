Bewoners willen betere toiletvoorzieningen in park: "Ze poepen hier in de bosjes"

AMSTERDAM - De gemeente maakte vorige week bekend dat er in tien parken nieuwe openbare toiletten komen, maar tot verbazing van bewoners van De Pijp in Amsterdam, wordt 'hun' Sarphatipark overgeslagen: "We hebben nu wel een openbaar toilet, maar die is bijna altijd kapot. Mensen poepen hier gewoon in de bosjes."

Dat zegt Claartje Schellekens tegen NH Nieuws. De nieuwe openbare toiletten blijven tot en met september en komen onder meer in het Sloterpark, het Flevopark en het Nelson Mandelapark. Vanwege de coronamaatregelen kunnen cafés en restaurants niet zomaar mensen binnenlaten voor een toiletbezoek. Daarnaast blijven veel Amsterdammers deze zomer thuis, dus zullen ze meer in het park te vinden zijn, aldus de gemeente.

Quote "Als je hier goed kijkt, zie je overal wc-papier liggen en mensenpoep. Ontzettend onhygiënisch" Claartje schellekens

Schellekens woont in de Pijp en komt graag in het Sarphatipark. Ze begrijpt niet dat daar geen extra toiletten geplaatst worden. "Misschien denkt de gemeente: het is zo'n schattig klein parkje, dat loopt wel los. Maar het is het drukste park van Nederland en één toilet dat ook nog eens kapot is, is gewoon niet genoeg", aldus Claartje. NH Nieuws nam een kijkje. "Je ziet overal poep en papier liggen." Tekst gaat door onder de reportage.

Volgens de gemeente komt er geen extra toiletverziening in het Sarphatipark, omdat er al een toilet staat. "We hebben gekozen voor plekken waar er behoefte is aan een toilet én waar nog geen toiletten zijn, zodat we de openbare toiletten zoveel mogelijk spreiden over de stad", laat de gemeente weten. Wel gaat de gemeente binnenkort met de eigenaar van het toilet in gesprek om te praten over een oplossing.