'Berkhout is Boos' naar de rechter om schikking Distriport boven tafel te krijgen

BERKHOUT - De actiegroep 'Berkhout is Boos' probeert vandaag in de rechtszaal alsnog de geheime schikking tussen de Provincie en projectontwikkelaars van bedrijventerrein Distriport openbaar te krijgen. Het is de volgende stap in de strijd om de deal boven tafel te krijgen.

NH Nieuws

Jarenlang lagen de provincie en projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler met elkaar overhoop. De provincie zou de grond kopen, die de ontwikkelaars zouden overnemen om een industrieterrein aan te leggen. Dat laatste gebeurde nooit, wat leidde tot een lange juridische procedure. De provincie diende een claim in van 27 miljoen euro, en uiteindelijk kwamen de partijen maart vorig jaar tot een schikking. Grond onderdeel van corruptiezaak Al meer dan een jaar is de actiegroep bezig om te achterhalen wat de schikking precies inhoudt. Net als NH Nieuws probeerde Berkhout is Boos dat via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) af te dwingen, maar kreeg nul op het rekest. Ook een bezwaar bij de hoor- en adviescommissie leverde niets op, dus stappen de leden van de actiegroep nu naar de rechter. "We hebben er gewoon recht op en willen weten wat er allemaal is afgesproken in de schikking. Het gaat om grond dat onderdeel uitmaakte van een corruptiezaak (tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers, red.). Dan moet je toch helemaal transparant naar je burgers willen zijn", legt woordvoerder Annet Wood uit.

Quote Wij willen zwart op wit weten hoe het zit Annet wood, berkhout is boos

De schikking is niet het enige waarvoor Berkhout is Boos bij de rechter komt. Want ook over de ontwikkeling van het gebied tot een zonneweide willen ze meer weten. Een WOB-verzoek leverde ook hier geen duidelijkheid op. "De hamvraag is: hoe groot wil men het hebben", vertelt Wood. "Er werd gesproken over 66 hectare, maar er wordt ook gesproken over een groter gebied. Wij willen gewoon zwart op wit weten hoe het zit." De grootste angst bij de actiegroep is dat de komst van de zonneweide mogelijk meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt bij hun dorp. "Als er een vergunning wordt afgegeven, kan er ook zomaar andere dingen komen. En daar zijn we fel op tegen, aldus Wood. De uitspraak volgt over enkele weken.