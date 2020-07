Museum Hermitage voegt twee nieuwe juwelen toe aan tentoonstelling

Het ene sieraad is een kersenbroche uit de jaren '50 van de 19e eeuw. Deze is gemaakt door Bolin, een vooraanstaande Russische hofleverancier van juwelen in de late achttiende eeuw, ruim voordat Fabergé die status kreeg. Het is gemaakt van granaten, diamanten, Goud en Zilver.

Het ander sieraad is gemaakt door Fabergé. het is een 'presentatiegeschenk' uit begin 20e eeuw. Op het juweel is een foto te zien van de laatste tsaar Nicolaar II. Dit sieraad is gemaakt van Goud, Zilver en diamanten. Opvallend aan het sieraad is de karakteristieke kleur.

De twee nieuwe objecten zijn vanaf donderdag 30 juli te bewonderen in de tentoonstelling Juwelen! Schitteren aan het Russische hof.

Morgen gaat NH Radio's Lunchroom langs bij de hermitage.