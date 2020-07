Omgekomen Mauro (13) voor laatste keer op voetbalveld: 'Iedere wedstrijd z'n shirt mee'

Een van de sprekers is Jaap Nassette, die met andere ouders de technische kant van Mauro’s band verzorgde. Jaap: "Mauro oefende de blaren op z’n vingers sinds hij lid was, respect.” In een video is te zien hoe de band Uncharted van Kensington speelt. Jaap is diep onder de indruk en vertelt dat het nummer voor hem nooit meer hetzelfde zal zijn.



Hoewel veel mensen aan het woord komen, overheerst de stilte. "Het meevoelen met de familie, dat is het meest indrukwekkend", zegt Jan Kee met een krakende stem. Het grootse afscheid is in lijn met Mauro's ambities. In haar speech vertelt Mauro's moeder dat hij graag YouTuber wilde worden. Dat zijn kanaal de laatste dagen steeds meer abonnees krijgt, zou hem bijzonder trots hebben gemaakt.

Groot gemis

Aan het eind van de ceremonie worden de jongeren, die in groten getale naar Sporting Krommenie zijn gekomen, gevraagd een erehaag te vormen. Terwijl zijn leeftijds- en clubgenoten Mauro een laatste groet brengen, brengt zijn familie hem naar zijn laatste rustplaats.