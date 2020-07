FC Volendam speelt met speciaal logo vanwege 100-jarig bestaan

Op 1 juni 1920 werd er begonnen met voetbal in Volendam. Voetbalclub Victoria, spelend in rood-zwarte tenues, had de eer. In 1929 werd het RKSV Volendam in plaats van Victoria. Toen ging de club al over naar oranje-zwarte kleuren.

In 1977 werd de club opgesplitst. Toen onstond amateurclub RKAV Volendam en profclub FC Volendam.

Oefenwedstrijd

Op woensdag 5 augustus spelen de eerste elftallen van beide clubs een oefenduel tegen elkaar. De wedstrijd staat in het teken van 'Honderd jaar voetbal in Volendam' en moet een feestelijk karakter hebben. De voetballers van beide teams worden één voor één voorgesteld aan het publiek en bovendien wordt het jubileumshirt gepresenteerd tijdens de wedstrijd.