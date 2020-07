Handhavers en 'visvoetstappen': kustplaatsen zijn voorbereid op stranddag in coronatijd

Een warme stranddag heeft in deze coronatijd meer voeten in de aarde dan normaal. Vanwege het coronavirus mag het niet te druk worden. Om de coronamaatregelen te handhaven, hebben de kustgemeenten daarom extra maatregelen genomen om extreme drukte te voorkomen.

Uit een rondgang langs de gemeenten Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Schagen, Velsen en Zandvoort blijkt dat de meeste gemeenten inzetten op extra handhavers en eventuele wegafzettingen wanneer het te druk wordt. Ook hebben de gemeentes borden met regels en kunnen ze tekstkarren en verkeersregelaars inzetten om het verkeer in goede banen te leiden.

Extra treinen

In Zandvoort hebben ze goed gekeken naar de warme dagen van de afgelopen maanden. Hieruit bleek dat de toestroom wel verspreid is, maar dat er knelpunten ontstaan wanneer de strandgangers weer naar huis gaan. Op het station werd het op warme dagen te druk, daarom is er gekozen om een 'Efteling-opstelling' te gebruiken op de perrons. Dit houdt in dat hekken een zig-zag looproute vormen.

Om erop toe te zien dat mensen anderhalve meter afstand houden, worden er extra handhavers ingezet op het station. Het pad naar het station wordt ook omgeleid, zodat het station minder dichtbij is . Dit is gedaan om de mensen te spreiden.

De NS laat verder weten met zes treinen per uur te rijden naar Zandvoort. Eerder dit jaar zaten tijdens dagen met mooi weer de treinen 's avonds laat terug van het strand overvol.

