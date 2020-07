Man zwaargewond na val op schip in IJmuiden

IJMUIDEN - Op de Monnickendamkade in IJmuiden is een man zwaargewond geraakt, nadat hij op een schip zo'n vier meter naar beneden viel.

Dat gebeurde rond 13.15 uur. De politie, de brandweer en de ambulancedienst haastten zich naar het schip om de man te helpen. Hoe de man precies ten val kwam, is niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder kwam het slachtoffer op zijn hoofd terecht.

Uiteindelijk is de man met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.