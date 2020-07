Langverwacht Muider monument voor neergestorte bommenwerper bijna klaar

MUIDEN - Het heeft wat langer geduurd dan verwacht en gehoopt, maar Muiden krijgt haar langverwachte monument ter herinnering aan de Halifax-bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte net buiten de stad. Het monument wordt over ruim een maand onthuld.

Muider historicus Guus Kroon werkt, samen met enkele andere belangstellenden, al jaren om het monument voor de neergestorte bommenwerper van de grond te krijgen.

Het monument moet herinneren aan de Engelse Halifax-bommenwerper die op 30 april 1943 neerstortte in de polder bij Muiden. Zes van de bemanningsleden kwamen daardoor om. Een laatste zevende, werd nooit teruggevonden. De crash maakte destijds diepe indruk op de Muider gemeenschap. De overleden bemanningsleden liggen ook nog altijd begraven in Muiden.

Lange aanloop

De totstandkoming van het monument was niet makkelijk: naast veel geregel over onder meer een geschikte locatie, moest er ook nog een monument gemaakt worden. Toen alle vergunningen rond waren, werd in februari begonnen aan de bouw. Het plan was om het monument rond het festijn van 75 jaar vrijheid afgelopen mei te vieren, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Nu gaat het er alsnog van komen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het monument. "We hebben nog wat kleine dingen die we af moeten maken. Wat laatste metselwerk en er moet straks nog een plaquette op. En daarna moeten we hem natuurlijk nog vervoeren naar zijn plek. Dat wordt ook nog een hele klus", vertelt Kroon.

Nabestaanden

Het Halifax-monument wordt onthuld op 5 september door burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. Het oorspronkelijke plan was om ook nabestaanden van de overleden bemanningsleden uit te nodigen. Dat is nu, ook door corona, helaas niet mogelijk. "Dat hadden we graag anders gezien, maar het is niet anders. Het zijn oude mensen en daar willen we geen enkel risico mee nemen. Ik denk er nu aan om bijvoorbeeld volgend jaar een herdenking te houden en ze dan alsnog uit te nodigen."

NH Nieuws nam eerder een kijkje in de werkplaats waar het monument gemaakt wordt: