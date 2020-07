Vier broers uit zelfde gezin slachtoffer van straatroof: "Het wordt steeds gekker in Purmerend"

PURMEREND - Purmerender Roy (17) is gisteren onder bedreiging van een mes van zijn scooter beroofd. Hij is niet de eerste uit zijn gezin die dat meemaakt. In de afgelopen twee jaar is drie van Roy's broers hetzelfde overkomen, al hoefden ze allemaal hun spullen af te staan. "Je wordt er niet goed van", foetert vader Ramón. "Het is te gek voor woorden."

De 17-jarige Roy had net een vriendin naar huis gebracht toen hij om half een 's nachts bij de Lissabonhaven werd aangehouden door twee jongens. "Ik werd van mij scooter afgetrapt", vertelt hij. "Eéntje trok een mes, ze bedreigden mij en ik heb een paar klappen gehad". De straatrovers gaan er met Roy zijn scooter, pet en airpods vandoor. "Toen probeerde ik nog achter ze aan te gaan, maar ze reden gewoon weg. Klotesituatie." Het is de tweede scooter die Roy verliest aan diefstal in korte tijd. Vijf maanden geleden is zijn geparkeerde scooter ook al gestolen. Hij wil niet herkenbaar in beeld komen omdat hij bang is dat de straatrovers nog een keer achter hem aan komen. Hieronder vertelt hij zijn verhaal:

Roy vertelt over de straatroof - NH Nieuws

Vlak voordat Roy beroofd werd zouden twee vrienden van zijn broertje door dezelfde jongens zijn aangehouden op hun scooter, zo vertelt Ramón, de vader van Roy. Gelukkig kunnen zij ontkomen: "Die zijn wel doorgereden. Dus die jongens zijn gisteravond gewoon op pad geweest."

Quote "Hij zette een mes op z'n keel en wilde een sigaret van hem. Nou die heeft hij bij gods gratie maar gegeven" Ram贸n

Nu Roy is overvallen heeft zijn vader Ramón weer een zoon die een slachtoffer is geworden van een straatroof. "Ik heb vijf zoons, vier daarvan zijn bedreigd en overvallen", vertelt hij aan NH Nieuws. Net als zijn zoon wil hij uit angst voor represailles niet in beeld komen.

Ram贸n over straatroof Roy - NH Nieuws

Volgens Ramón voert een groep van 10 jongeren al een paar jaar de straatroven uit."Het zijn allemaal jonge jongens", vertelt hij. "Ik denk tussen de 12 en 20. Het wordt steeds gekker in Purmerend. Als jongere ben je gewoon niet meer veilig. Een zoon van een kennis van mij is bezorger in Purmerend, vorig jaar is hij ook van zijn brommer getrapt." Roy heeft aangifte gedaan van de straatroof, bevestigt ook de politie. De politie kan op dit moment nog niet iets zeggen over het onderzoek naar de daders. Bang "Het is echt te zot voor woorden", vertelt Ramón. "Dat is ook de reden dat we niet meer in beeld willen. Want deze jongens lopen ook met pistolen in het rond. Nu was het gisteravond een mes, maar een paar weken geleden werd er hier op het tramplein iemand van 24 neergeschoten. Om een ruzie van niks. Het wordt steeds gekker jongen. Het wordt echt steeds gekker. Je wordt er gewoon bang van als ouder."