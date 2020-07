Westfriese oplossing tegen eikenprocessierups in zicht: "Stinkt als een bunzing, maar lijkt te werken"

Sinds een jaar is het samenwerkingsverband een proef gestart voor het bestrijden van de eikenprocessierups. "Dat is echt een zoektocht, je probeert van alles. Op een gegeven moment dachten we: knoflook is een sterk goedje en heeft een agressieve werking in een geconcentreerde vorm." De bedrijven gingen met de oplossing naar het recreatieschap en zij stonden te springen om een natuurlijke variant op de bestrijding voor de rups.

"Het is een lekker gekruid hapje en we hopen dat de vogels het lekker vinden"

Sinds insecticiden verboden zijn, is de zoektocht naar alternatieve bestrijdingsmiddelen begonnen, vertelt Robin van der Paard van Recreatieschap West-Friesland. "Waar we nu mee mogen spuiten, maakt niet meer hele nesten vogels dood - zoals met de insecticiden, maar het zorgt wel dat andere soorten rupsen en insecten ook sterven en dat hebben we liever niet." Ook het opzuigen van de nesten, wat Van der Paard als 'goede oplossing' ziet, is geen mogelijkheid meer. De bedrijven die de rupsen opzuigen, kunnen het afval moeilijk kwijt bij de vuilverbranding.

Verlamming

Anderhalve maand geleden zijn ongeveer 50 nesten in het streekbos ingespoten met het kleverige knoflookgoedje, vertelt Van der Paard. "Het stinkt als een bunzing, maar het lijkt te werken. De nesten die ingespoten zijn, zijn dichtgebleven, terwijl je bij de andere nest ziet dat de vlinders zijn uitgevlogen door gaten van het nest." Het knoflookextract zorgt er volgens Antoon Vreeker voor dat de rups verlamd raakt en dan afsterft. "De haren van de rupsen die de irritatie veroorzaken, blijven door de kleverige substantie in het afgesloten nest en zijn niet meer tot last."

De nesten zijn afgestorven, maar hangen nog wel in de bomen. De hoop van Antoon Vreeker is dat de vogels en andere dieren hier een lekker hapje in zien. "Het is een lekker gekruid hapje en we hopen dat zij dat ook vinden. Als de natuur het nest zelf ook nog eens opruimt, dan zijn we rond. Dat zou perfect zijn."

Het is de komende maand nog even afwachten of er animo voor is in het dierenrijk en ander worden de nesten verwijderd.