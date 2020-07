Gerbrand plukt binnenkort bananen uit zijn eigen voortuin in Beverwijk

BEVERWIJK - Exotische sferen tussen de stenen en de rook van de IJmond: in de voortuin van Gerbrand Castricum, de Beverwijkse troubadour, groeien bananen! Ze zijn nog minuscuul, maar dat is tijdelijk. De verwachting is dat er, afhankelijk van het weer, over een paar weken bananen kunnen worden geplukt in de tuin van de muzikant.

Je ziet ze steeds meer in Nederland, maar op weinig plaatsen 'geeft' een boom bananen zoals in de voortuin van Castricum. "Drie jaar geleden gekocht bij het tuincentrum", zegt hij. "Toen was het een heel klein dingetje. En moet je nu eens zien! Met dank aan de ligging van mijn voortuintje. De zon staat er constant op."

Tientallen bananen Hij heeft een hoop pottenkijkers: de buren vinden het prachtig en volgen de groei van de bananen op de voet. Ze tellen er al een stuk of 40. "De eerste bestellingen lopen binnen", zegt Castricum met een knipoog. Ik kan rechtstreeks aan de supermarkt hier om de hoek gaan leveren..."

Het is afwachten nu, een oefening in geduld. Dat is geen probleem voor de 70-jarige levensgenieter die de tijd zingend en gitaarspelend doorbrengt. "Er is 's zomers weer in aantocht, dat zal het bananenproces versnellen."