Ron van der Gracht kijkt terug op bekerduel met Heerenveen: "Hele mooie belevenis"

HOORN - Op 1 november 2012 speelde topklasser Hollandia in de KNVB-beker tegen sc Heerenveen. Het duel in het Abe Lenstra Stadion eindigde in 1-0 voor de Friezen. Wij blikten terug met trainer Ron van der Gracht aan de hand van onderstaande reportage.

Het was voor Hollandia niet normaal om in een echt voetbalstadion te spelen. "Ik moet zeggen dat de spelers behoorlijk onder de indruk waren", vertelt Van der Gracht. "Met name van Marco van Basten. Hij moest ook met iedereen op de foto."

Persconferentie

Naast het geven van één op één interviews is het gebruikelijk bij bekerwedstrijden dat beide trainers ook gezamelijk de (schrijvende) pers te woord staan. Van der Gracht was dat niet gewend. "Die persconferentie was voor mij helemaal nieuw. Ik had verwacht dat ik vragen zou krijgen, maar ineens was het: 'Het woord is aan Ron van der Gracht.' Oh jee, nu moet ik wat vertellen. Toen heb ik maar mijn verhaal verteld over de wedstrijd. En dat deed Van Basten daarna ook. En dat was de hele persconferentie voor mij. Ik heb geen vraag beantwoord."

Hoogtepunt?

Voor Hollandia was het speciaal om tegen een eredivisionist te spelen. Van der Gracht wil echter niet spreken van een hoogtepunt. "Nee, want we verloren. De wedstrijd op zich was natuurlijk wel een aparte beleving. Maar het was geen hoogtepunt. Dan moet je winnen, kampioen worden of promoveren bijvoorbeeld. Dit was gewoon een hele mooie belevenis."