Trotse inwoner ontwerpt eigen vlag van Wervershoof

WERVERSHOOF - Klaas Knijn kon zich niet helemaal vinden in de bestaande vlag van Wervershoof; de vlag is wit, rood en groen gekleurd, maar er staat geen wapen op van Wervershoof. Dat werd er tot nu toe steeds als losse vlag bij gehangen. Knijn heeft de vlag en het wapen samengebracht tot zijn eigen Wervershoofse vlag.

"Ik wilde graag een vlag van Wervershoof voor achter de boot", vertelt de nuchtere Westfries. "Ik had de bestaande vlag al, maar de vlag van Wervershoof daar mist het wapen op." Het wapen wordt er meestal met een losse vlag bij gehangen, maar dat moet anders kunnen, dacht Knijn.

Tien jaar geleden diende hij al een ontwerp in bij de gemeente Wervershoof om de vlag en het wapen samen te voegen. "De gemeente ging hier zelf mee aan de slag en het wapen belandde in kleine vorm ergens op de vlag." Dat was nog niet helemaal naar de zin van de trotse bewoner. Nu Wervershoof ondergebracht is bij de gemeente Medemblik, vindt Knijn het extra belangrijk dat de vlag van zijn dorp wel zichtbaar blijft: "anders raakt het in de vergetelheid, dat zou zonde zijn."