Fortwachter Spaarndam struint internet af in zoektocht naar gestolen spullen

SPAARNDAM - Bij de inbraak in Fort Benoorden in Spaarndam zijn vorige week veel spullen met grote emotionele waarde meegenomen. Fortwachter Ziegel heeft sindsdien niet stilgezeten: hij zoekt dagelijks op Marktplaats en Facebook naar de gestolen spullen.

Het fort kent geen waardevolle kunstschatten, maar toch hebben dieven vorige week toegeslagen en veel gestolen. De spullen hebben grote emotionele waarde, maar volgens Ziegel leveren ze weinig geld op.

"Het zijn precies die objecten waar ik ook graag over vertel wanneer ik rondleidingen doe. Het meeste is zinloos, omdat het geen geldelijke waarde vertegenwoordigt. Je kan het nergens slijten en al slijt je het, dan zit je in de buurt van tientjes."

Veel reacties

Ziegel zette het verhaal op Facebook, waarna hij veel reacties ontving. Som zelfs vanuit het buitenland: "Het is ongelofelijk vaak gedeeld. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen dit een pijnlijke kwestie vinden. Vanuit de hele wereld komen steunbetuigingen, vanuit Canada, Frankrijk."

Ondanks de reacties heeft Ziegel de spullen nog niet teruggevonden. Daarom struint hij iedere dag Marktplaats en Facebook af. "Als deze boeven zo dom zijn dat ze het op Marktplaats zetten: top, doe maar."

Of de online zoektocht iets gaat opleveren, is niet te voorspellen: "Ik denk dat die boefjes ook wel begrijpen dat ze dit beter niet op de markt kunnen brengen voorlopig. Omdat de hele wereld rondom militaria aan het uitkijken is naar die spulletjes", aldus Ziegel.