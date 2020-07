Coronateststraten Alkmaar en Zwaag schalen op: ook open in avonduren

NOORD-HOLLAND - Het is flink druk bij de coronateststraten in Zwaag en Alkmaar. Steeds meer mensen met klachten bellen voor een coronatest, zo laat GGD Hollands Noorden weten aan NH Nieuws. Het is daarom nodig om op te schalen. Vanaf morgenavond kunnen mensen ook in de avonduren bij beide teststraten terecht.

In de afgelopen twee weken werden er gemiddeld zo'n 530 testen per dag afgenomen in Zwaag. Een kleine 200 meer testen dan in de weken ervoor. GGD Hollands Noorden merkt daarom dat het niet altijd meer mogelijk is om mensen binnen 24 uur te testen.

"We merken dat mensen steeds verantwoordelijker worden en zichzelf vaker laten testen", vertelt een woordvoerder. "Door mensen ook in de avonduren te testen, stijgt de testcapaciteit met 160 extra testen per dag voor beide teststraten, waardoor nu per teststraat 780 mensen per dag getest kunnen worden. We hebben er vertrouwen in dat deze opschaling voorlopig voldoende gaat zijn. Wanneer het nodig is, kunnen we nog verder opschalen."

Nieuwe besmettingen

De hoeveelheid positieve coronatests nam deze week iets toe in vergelijking met de week ervoor. Vorige week werden er vier nieuwe besmettingen in West-Friesland gemeld, waarvan drie in Hoorn en één in Opmeer. Deze week zijn dat er acht, waarvan zeven uit Hoorn en één uit Stede-Broec. In de andere West-Friese gemeenten zijn deze maand geen nieuwe besmettingen gemeld.

Al met al ziet GGD Hollands Noorden in West-Friesland nog geen reden tot grote zorg. "We zien wel een lichte toename in de hoeveelheid besmettingen. Waar we in West-Friesland nu enkele besmettingen hebben, zaten we drie weken geleden nog elke dag op 0 besmettingen. Maar het is geen opvallende toename. Bovendien testen we nu ook vaker."