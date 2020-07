Hilversums zwembad komt met mondkapjesplicht

Het zwembad heeft besloten dat alle bezoekers ouder dan 15 jaar binnen, maar ook rondom het zwembad een mondkapje moeten dragen. Dat gold al voor de tribune van het zwembad, maar geldt nu dus ook voor onder meer de kleedkamers.

Het zwembad komt met de mondkapjesplicht omdat het onder meer steeds drukker wordt. "Het dragen van mondkapjes in en rond het gehele pand is van belang vanwege de groeiende drukte in het zwembad, het feit dat het aantal corona besmettingen weer toeneemt en omdat de veiligheid van het personeel en de bezoekers centraal staat", laat 't Gooische Bad weten.

Bezoekers die zonder mondkapje naar binnen willen, worden door het zwembad dringend verzocht er een op te doen. Als ze geen mondkapje hebben, kan er een gekocht worden.

Eerdere maatregelen

Het zwembad nam eerder al maatregelen zoals het markeren van looproutes, het monitoren van de drukte en het zorgen voor extra schoonmaak. De maatregelen gelden hoe dan ook tot 30 september. "Tegen die tijd zijn de vakantiegangers terug, zijn de scholen weer begonnen en is er een duidelijk beeld van de situatie op dat moment."