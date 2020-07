Kogelregen in Amsterdam, meerdere kogelgaten in deur Hotel W

AMSTERDAM - Hotel W Amsterdam in de Spuistraat is afgelopen nacht onder vuur genomen. In de voordeur van het hotel zitten ten minste acht kogelgaten. Rond 03.20 uur kreeg de politie de melding binnen van de schietpartij.

Ook twee andere glazen deuren die even verderop in de gevel van het pand zitten zijn meerdere keren geraakt. Het zou gaan om de toegangsdeuren van het magazijn van de Albert Heijn.

Het is onduidelijk of er een of meerdere schutters zijn geweest. Ook is niet bekend of er gewonden gevallen zijn bij het incident. De politie doet momenteel onderzoek in de straat.