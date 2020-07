Opgesloten poes na twee dagen gered: "Kan janken van blijdschap"

AMSTERDAM - De poes die gisterochtend vast kwam te zitten in een ijzeren buis op de Lijnbaansgracht, is vanavond met behulp van meerdere Amsterdammers, waaronder een lasser, gered.

Poes Lotje zat sinds maandag 10.00 uur opgesloten in de tunnel. De eigenaresse belde de brandweer, maar omdat die niets voor haar kon betekenen vroeg ze op Facebook om hulp van Amsterdammers.

Uiteindelijk kon ze met een bootje langs de ijzeren tunnel varen. Ook mocht ze de tuin van de buren in. "Ik heb ook een camera op een slang gekocht voor honderd euro. Door te luisteren, te kloppen en Lotje te roepen hebben we haar gevonden. Daarna heeft de lasser drie of vier gaten gemaakt en heben wij de binnenkant van de tunnel leeg gemaakt. Door er heel lichtjes op te slaan ging Lotje naar de opening die wij hadden gemaakt."