Laatste groet voor omgekomen Mauro (13) op sportveld Krommenie: "Besef daalt later in"

KROMMENIE - Al dagen is voetbalclub Sporting Krommenie bezig met het afscheid van Mauro Grasso, de 13-jarige jongen die vorige week in Kroatië bij een ongeluk met een opblaasband om het leven kwam. Vrienden en familie hebben gisteravond op een van de velden 500 stoelen klaargezet, zodat vandaag alle genodigden voor de herdenking een plek hebben. Jan Kee, voorzitter van de voetbalclub is onder de indruk: "Dat ik dit kan doen, vind ik mooi."

NH Nieuws

Jan is blij dat de club op deze manier de familie kan helpen. Eerder deze week zijn ook de teamgenoten van Mauro bijeengekomen. Jan vertelt: "Het besef daalt pas veel later in de week in. De jongens zijn geraakt en erg met de uitvaart bezig." Dat er morgen zoveel (jonge) mensen wordt verwacht, heeft alles met Mauro's karakter, interesses en hobby's te maken Behalve op voetbal was Mauro ook gek op muziek. Daarnaast was hij lid van de ateletiekvereniging. Hij zat op het Bertrand Russell College, waar hij komend schooljaar naar de derde klas zou gaan. Zorgzame jongen "Zijn klasgenoten en medeleerlingen zullen zijn enthousiasme, muzikaliteit, sportiviteit en positieve instelling enorm missen. Mauro was een zachte, zorgzame jongen die altijd de verbinding zocht", schrijft rector Kees Laan op de website van de school. Tekst gaat door onder artikel

Jan laat weten dat hij gisteren nog aan de de vader van Mauro heeft gevraagd hoe hij de gebeurtenissen ervaart. "Ik ben heel erg dankbaar dat dit kan. We kunnen het nu heel breed trekken." Als Jan naar de stoelen kijkt, laat hij blijken dat het hem al veel doet. Het zijn er nogal wat en morgen zijn ze naar verwachting allemaal bezet. Groot scherm Door de coronaregels zijn belangstellenden verplicht zich van te voren aan te melden. Ook moeten ze na binnenkomst direct gaan zitten. Jan: "Ik heb begrepen dat ze nog wat ruimte hebben voor wat mensen meer, maar anders is het jammer." Er is wel een groot scherm geplaatst, wat eventuele omstanders de mogelijkheid biedt ook vanaf de weg mee te kijken.



"Ik denk gewoon niet dat we kunnen overzien hoe het morgen is, maar dat het indrukwekkend zal zijn, kan ik op een briefje geven", besluit Jan. De ceremonie op het veld van Sporting Krommenie begint vanmiddag om 12.00 uur, waarna een select gezelschap hem naar zijn laatste rustplaats zal begeleiden.