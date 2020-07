Storing aan slagbomen op A9: file en 'levensgevaarlijke acties' van automobilisten

VELSEN - Vanwege een storing aan de slagbomen van de Brug over Zijkanaal C, op de grens van Velsen en Haarlemmermeer, heeft er op A9 richting Alkmaar vanavond een kilometerslange file gestaan. Automobilisten probeerden aan de vertraging te ontsnappen door 'levensgevaarlijke acties' uit te halen, zo is te zien op beelden van Rijkswaterstaat.