Erwin G. in hoger beroep tegen celstraf van 14 jaar voor doden en dumpen van vriendin

Op 20 september 2018 werd het levenloze lichaam van Edita aangetroffen in de Muidertrekvaart. Haar lichaam was opgerold en vastgesnoerd in een opblaaszwembadje. G. werd twee weken geleden veroordeeld voor doodslag, het wegmaken van een lijk en verboden wapenbezit.

Dat G. in hoger beroep gaat, is volgens misdaadjournalist Peter R. de Vries een klap in het gezicht van de familie. "Ik heb gesproken met de advocaat van de familie en het is een hard gelag. Tijdens de rechtszaak heeft hij nauwelijks openheid van zaken gegeven", vertelt De Vries in het entertainmentprogramma RTL Boulevard.

"Maar het is zijn recht", vult De Vries aan. "De maximale straf voor wat hij heeft gedaan is 15 jaar en hij heeft 14 jaar en 6 maanden gekregen. Dus er valt weinig te verliezen voor hem."

Vastgebonden

De dood van de 42-jarige Edita was twee jaar geleden groot in het nieuws. Haar lichaam werd in een pakket gevonden in het water. Toen haar lichaam gevonden werd, was ze al zeker een week dood. Haar lichaam was vastgebonden met touwen en tie-wraps en verpakt in een opblaaszwembadje, dat ook omwikkeld was met touwen.

Twee maanden na de de vondst, in november 2018, werd de 45-jarige Erwin G. uit Bussum opgepakt. Edita was zijn ex-vriendin. Vorig jaar is hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

