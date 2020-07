Twee Velsenaren aangehouden voor rellen na verboden demonstratie op Malieveld

VELSEN - De politie heeft twee Velsenaren (27 en 35) aangehouden voor hun rol bij de rellen die uitbraken na het door de rechter verboden protest tegen de corona-maatregelen, op 21 juni op het Malieveld in Den Haag.

De eerste meldde zich afgelopen maandag op het politiebureau, en werd daarop opgepakt. De 35-jarige verdachte werd dinsdag opgespoord en in de boeien geslagen.

Eerder riep de politie relschoppers op zich te melden. Omdat dat nauwelijks iets opleverde besloot de politie beelden tientallen relschoppers te publiceren. Onder meer daardoor kon de politie de afgelopen weken al tientallen verdachten aanhouden, onder wie zes vorige week. Met de twee Velsenaren van deze week erbij komt het totaal aantal opgepakte verdachten op 23. Tijdens en rond het protest op het Malieveld werden 425 mensen gearresteerd.

Grof geweld tegen ME

Hoe de aanklacht tegen de Velsenaren luidt is nog niet bekend, al benadrukt de politie dat de relschoppers tijdens de confrontatie met de ME grof geweld gebruikten. Ze gooiden onder meer met stenen en rookbommen en deelden de klappen en trappen uit, zo was eerder te zien op videobeelden.

Van de relschoppers van wie eerder beelden zijn vrijgegeven, worden er nog drie gezocht.