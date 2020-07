Sibiu Tour was na tien seconden klaar voor wielrenner Slik

BERGEN - De proloog winnen in de Sibiu Tour was het doel van wielrenner Ivar Slik. "Na tien seconden lag ik al. In de eerste bocht ging ik onderuit", aldus de balende Noord-Hollander.

Grimm / Focus Photos Agency

Vorig jaar won Slik nog precies dezelfde proloog in Sibiu, maar door de kletsnatte omstandigheden viel hij dus. Van die valpartij bleef hij de rest van de rittenkoers last houden. "Mijn hele linkerkant ligt open. Het herstelde niet en die wonden plakken aan je bed. Ik sliep bijna niet. Zondag was de laatste dag en ik heb getwijfeld om nog op te stappen. In de ochtend was die klimtijdrit. Daar kwam ik buiten tijd binnen om het drama compleet te maken", laat Slik weten.

Quote "Zondag was de laatste dag en ik heb getwijfeld om nog op te stappen" wielrenner Ivar slik

De slotetappe reed de inwoner van Bergen dus niet meer. Ondanks de coronamaatergelen was hij positief over de organisatie in Roemenië. "Ze waren er heel erg mee bezig. De podiumceremonie was bijvoorbeeld met een mondkapje en je eten kreeg je op je hotelkamer. Als team bleef je de hele tijd in een bubbel", aldus Slik.

Herstellen Slik hoopt nu snel te herstellen van zijn valpartij en het doel is om vervolgens Dwars door het Hageland en het NK te rijden in augustus.