Een pleintje voor Saïd: LHBTQ-gemeenschap herdenkt overleden 'familielid'

AMSTERDAM - Veel mensen in de LHBTQ-gemeenschap hebben het nog moeilijk met het overlijden van Saïd Zankoua in mei dit jaar. Daarom is er besloten om tijdens Pride Amsterdam een herdenkingsdienst te organiseren. Het pleintje voor het verpleeghuis waar Saïd vroeger werkzaam was, wordt naar hem vernoemd.



Herdenking Het pleintje stond vol met werknemers en bewoners van De Die en vrienden van Saïd. Vriend Tom de Jong zong een aantal liedjes, waaronder een speciaal voor Saïd geschreven versie van 'Laat me' van Ramses Shaffy.

Als slotstuk werd bekend gemaakt dat stichting Cordaan het pleintje voor het verpleeghuis gaat vernoemen naar Saïd. "Het woord Saïd betekent 'brenger van geluk'. Hij was brenger van geluk voor veel mensen. Lief aan de ene kant, strijdlustig aan de andere kant en dat is waarom de naam van Saïd levend willen houden", deelt vriend van Saïd, Albert Roele.

Tom zingt zijn aangepaste versie van 'Laat me' voor vriend Saïd - NH nieuws

Overlijden van Saïd Saïd Zankoua overleed plots op 17 mei. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt. Het doet Albert verdriet: "De familie heeft geen autopsie laten doen, dus wat de exacte doodsoorzaak is weten we niet."

Quote Saïd, waar je ook bent, dit wordt jouw pleintje." tom de Jong, goede vriend van Saïd

"Of hij is gestikt na een epileptische aanval of hij dacht 'laat het allemaal maar zitten''', overpeinst vriend Tom de Jong. Saïd heeft epilepsie opgelopen na één van vele malen dat hij te maken heeft gekregen met geweld om zijn geaardheid. Tom heeft tranen in zijn ogen. "Dat hij in elkaar is geslagen kan gewoon niet. Ik ben zelf 30 jaar geleden slachtoffer van zinloos geweld geweest. Bij mij is nu alles als een golf weer naar boven gekomen."

Saïd heeft tijdens zijn leven veel moeite ervaren om zijn identiteit als familielid en als moslim te rijmen met zijn identiteit als homoseksueel. Hij heeft hierdoor vaker te maken gehad met geweld. Velen uit de LHBTQ-gemeenschap voelen zich dan ook verwant met Saïd. Zo is er gisteren een documentaire uitgezonden van KRO-NCRV over homogeweld waar het overlijden Saïd centraal staat en zijn er tal van plannen en initiatieven om Saïd te herdenken tijdens de Pride week in Amsterdam. Albert zucht: "Saïd was ontzettend lief, maar hij was ook een strijder om te kunnen zijn wie hij was. Hij was Nederlander met Marokkaanse roots en openlijk homoseksueel en hij wilde dat dit geaccepteerd werd."

Het Saïdplein Om Saïd te eren is dan nu het pleintje voor De Die benoemt tot het Saïdplein. "Dit is prachtig. Ik gun dit hem echt." Tom kijkt naar boven "Saïd, waar je ook bent, dit wordt jouw pleintje"