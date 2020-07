Massaal protest hondenuitlaatbedrijven tegen toekomstplannen Amsterdamse Bos

Eerder verklaarde wethouder Floor Gordon in een persbericht op de website van de gemeente dat 'ten onrechte de indruk is ontstaan dat Amsterdam en Amstelveen gebruikers van het bos willen scheiden'. "Dit betreuren wij ten zeerste, want iedereen is en blijft welkom, ook in de natuurzone".

De hondenuitlaatbedrijven vinden het Bosplan op sommige punten te vaag en op andere punten hebben ze de indruk dat het al is beklonken. Vooral het instellen van zones voor verschillende gebruikersgroepen stuit op felle weerstand. "Als de uitlaatservices alleen nog maar in een zone de dieren mogen uitlaten, dan zorgt dat daar juist voor extra drukte, ergernis en overlast", zegt Doyle: "We kunnen dan niet meer een rustige plek opzoeken. Ik vind dat het bos overal toegankelijk moet zijn".

Een belangrijk onderdeel van het concept- Bosplan 2020-2030 is dat het natuurgebied wordt opgedeeld in verschillende zones voor 'natuur, rust en activiteiten'. Het idee is dat bezoekers elkaar hierdoor niet meer in de weg zitten en dat moet dan volgens de gemeente weer zorgen voor betere spreiding in het bos.

Het bezwaarschrift wordt ondersteund door zo'n duizend hondenliefhebbers, zegt Eefa Doyle initiatiefneemster van de protestactie en eigenaresse van hondenuitlaatservice Outlet! Wekelijks laat ze met haar medewerkers zevenhonderd honden uit in het bos. Volgens haar zijn er tussen de twintig en dertig bedrijven die actief zijn in het natuurgebied en hier wekelijks in totaal 1.700 honden uitlaten.

Beter communiceren

De hondenuitlaatbedrijven hekelen verder de manier waarop het Bosplan naar buiten is gebracht. "Ik ben direct belanghebbende en betaal jaarlijks 11.000 euro om mijn honden te mogen uitlaten in het bos", zegt Eefa Doyle: "Maar ik hoorde via via over de plannen en ik kon pas na veel doorklikken het Bosplan terugvinden op de website van het Amsterdamse Bos. Ik ben niet persoonlijk geïnformeerd. En ik ben niet de enige die dat is overkomen".

De bedrijven voelen zich sowieso overvallen omdat het plan wordt gepresenteerd in een periode dat veel mensen met vakantie zijn en dus inhoudelijk niet kunnen reageren. Of ze vinden dat ze te weinig tijd hebben om zich goed in te lezen. Eefa Doyle pleit er dan ook voor om de inzagetermijn hiervoor met een paar maanden te verlengen. De inspraakperiode duurt nu tot 30 juli.