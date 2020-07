Wervershoof krijgt 'familiekermis' en dat zal even wennen zijn, denkt de burgemeester

WERVERSHOOF - In navolging op onder andere de kermis in Hoorn, Medemblik en De Goorn gaat ook de kermis in Wervershoof door. Deze wordt wel op een andere plaats opgebouwd, op het parkeerterrein bij De Westrand en het wordt een zogenaamde 'familiekermis'. En dat zal even slikken zijn voor de Wervershover, denkt burgemeester Frank Streng.

Streng verwacht dat er mogelijk wel kermisborrels georganiseerd worden, maar roept op om hier voorzichtig mee om te gaan. "Ik wil iedereen nadrukkelijk oproepen voorzichtig te zijn en de risico’s niet op te zoeken. Vier een feestje en geniet, maar houd de groep klein en let op de anderhalve meter afstand. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander: Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de kermis ook na de kermis een feestje blijkt te zijn."

Naast de attracties voor de kinderen, is bij de kermis in Wervershoof het 'sociale' aspect net zo belangrijk en daarom zal het dit jaar even wennen worden, verwacht burgemeester Frank Streng. De kermis is dit jaar anders dan anders benadrukt hij, want het is een familiekermis zonder grote kermisevents en zonder staplaatsen voor de horeca.

De kermis is kleiner dan de bewoners gewend zijn; het is een kermis voor de jongste kinderen en jongeren. De kermis is van 16 tot en met 18 augustus en wordt op een alternatieve locatie georganiseerd om de veiligheid en gezondheid goed te kunnen waarborgen. "Dit is een uitzonderlijke situatie, die vraagt om een uitzonderlijke aanpak, vertelt burgemeester Streng.

"We zijn niet over een nacht ijs gegaan en hebben alle mogelijke scenario’s bekeken. Dit is wat er maximaal mogelijk is, hoe lastig we dat ook vinden. Bij dit besluit zijn we ervan uitgegaan dat de landelijke maatregelen niet opnieuw weer aangescherpt worden. Als dat wel het geval is de komende weken, dan hebben we weer een nieuwe situatie."