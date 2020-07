Zorgbehoevende zeehonden uit Noordkop komende weken met veerboot naar Texel

Normaal worden zeehonden uit de Noordkop naar Zeehondencentrum Pieterburen in Groningen gebracht. Dat gebeurt nu niet omdat een van de medewerkers met corona besmet is. Omdat vrijwel het hele team in quarantaine zit, is iedere zeehond er tijdelijk een te veel.

Normaal gesproken vangt Ecomare alleen zorgbehoevende zeehonden op die op Texel worden aangetroffen. Vanwege de coronabesmetting onder de Groningse collega's is het dekkingsgebied voor de komende twee weken uitgebreid met de Kop van Noord-Holland. Zieke en zwakke zeehonden die in de rest van de provincie worden aangetroffen, worden naar het zeehondencentrum in Stellendam gebracht.

Van Petten via Den Helder naar Texel

Gisteren werd direct duidelijk wat de afspraak met Pieterburen in de praktijk betekent. Nadat op het strand van Petten een zieke zeehond was gevonden, is het dier naar de haven van Den Helder gebracht, waar een dierverzorger van Ecomare klaarstond om haar (het is een vrouwtje) op de veerboot mee te nemen naar Texel.

De deze zomer geboren zeehond is Sashimi genoemd en bleek na aankomst in het zeehondencentrum in De Koog erg ziek. Behalve hoge koorts had ze een dikke bek, dikke flippers en heel weinig spiermassa, laat Ecomare weten. De antibiotica die Sashimi krijgt toegediend lijkt effectief, maar de Texelse opvang weet nog niet of ze het gaat redden.