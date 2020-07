Irritatie over lange wachttijden in Haarlems ziekenhuis: "We doen ons stinkende best"

HAARLEM - Patiënten van het Spaarne Gasthuis in Haarlem raken steeds vaker geïrriteerd over lange wachttijden in verband met coronamaatregelen en overbelast personeel. Dat merkt voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis, Ivo van Schaik op in gesprek met mediapartner Haarlem105. Hij roept op tot meer begrip en geduld. "We doen ons stinkende best, maar het gaat op dit moment niet harder dan het gaat."